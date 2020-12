"Aga paar pisarat ja sõitsin edasi," ütles naine. Ta tõdes, et ka vähidiagnoosiga ei tohi elu elamata jääda. Marju Tamm ei ole veel sellises vanuses, et ta oleks sattunud sõeluuringusse. Kontrolli läks ta seepärast, et tema kaaslane avastas tema rinnast tüki.