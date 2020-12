Homme selgub tänavuse aasta parim Virumaa noor muusik

"On hea meel, et sõltumata praegusest uskumatust olukorrast kogu maailmas pakume siiski võimalust Virumaa elanikele kohtuda Eesti parimate muusikutega", ütles festivali kunstiline juht Pille Lill. "Konkursil "Virumaa Noor Muusik 2020" on loodetust vähem osalejaid, kuid kindlasti on igaüks neist valmis andma endast parima."