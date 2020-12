Koroonasuremus veel üldsuremust ei ületa

“Me räägime endiselt liiga paljudest nakatunutest. Aga me näeme, et haigestumuse kasv näitab stabiliseerumise märke. Kui meil kuu aega tagasi oli nakatumise kasv 95 protsenti, siis üha rohkem näeme, et me liigume lähemale stabiliseerumisele,” kõneles ta.