Kadrina abivallavanem Aarne Laas märkis, et vald on olukorrast teadlik, kuid ühtegi head lahendust praegu välja pakkuda ei ole. “Bussipeatuse juures käib iga hommik koristaja, kes lükkab selle vee nii palju minema, kui ta saab,” ütles abivallavanem.

Laasi sõnul on bussipeatust ebamõistlik hakata eraldi investeeringuga korrastama, kuna lähiaastatel on plaanis korda teha kogu Kadrina keskväljak, kuhu jääb ka kõnealune peatus. “2021. aastal tuleb linnade ja alevite keskuse programmi taotlusvoor, kuhu Kadrina ka kindlasti kandideerib,” selgitas Laas, kuid lisas, et ehituseni jõudmiseks kulub palju aega.