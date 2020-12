“Kristlikest” (linna)valitsejatest

Guugeldades mõiste “kristlik” definitsiooni, saab siiski natuke targemaks. Otsingumootor annab esimeseks artikli kristlusest, kust väga selget infot selle kohta, mis teeb ühest jõulupuust kristliku, siiski ei leia. Kuid kohe järgmisena kuvatakse artikkel kristlikust terrorismist, kus öeldakse, et “kristliku terrorismi väljakuulutatud motiiv on kristluse eesmärkide saavutamine”. Tundub loogiline. Nii võiks siis mõista, et ka nende motiiv, kes püstitavad muudele jõulukuuskedele vastanduvaid “kristlikke” alternatiive, on saavutada sellega kristluse eesmärke. See muidugi eeldab lisaks fundamentalistlikule usukäsitlusele siiski põhjalikku pühakirjatundmist, kristliku teoloogiaga tegelemist, ja mis ilmselt kõige olulisem, aktiivset ristiusu praktiseerimist. Julgemata väita, et kumbki linnaisadest seda ei tee, otsustasingi puud ise lähemalt vaadata.