Rakvere linnakunstnik Marju Püümets hindab väga taaskasutust: vanad kaablirullid on saanud uue elu jõululoos. Nendest valmistatud alusele kuuse alla pandi algul jänes ja kaks kitse. Aga kuna üks kitsedest ära varastati, on seal selle asemel rebane – loodetavasti jäävad need kaunistused oma kohale. FOTO: Ain Liiva