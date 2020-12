Gert Gordejevi korvi kolib teenekas lätlane

Kaspars Stupelis on motokrossimaailmas ülihinnatud korvimees, kui mitte kõige parem üldse. Ta on neljakordne maailmameister, sealhulgas valitsev, sest tänavu jäigi külgkorviga krossitsiklite MM-sari pidamata. 2003. ja 2004. aastal tuli ta meistriks hollandlase Daniël Willemseni korvis, 2015 ja 2019 pärjati ta maailma parimaks koos teise hollandlase Etienne Baxiga. Lisaks kuulub tema kollektsiooni hulk hõbe- ja pronksmedaleid ning kohti esikuuikus. MM-võistlustelt on tal kirjas üle 100 etapivõidu.