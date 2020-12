Kannatanuteta liiklusõnnetuse saab vormistada politseid kutsumata

Ligi 95 protsenti liiklusõnnetustest on inimkannatanuteta. PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul annavad niinimetatud plekimõlkimised korrakaitsjatele märkimisväärse arvu väljakutseid, sest vahel kutsutakse politsei üksnes selleks, et küsida liiklusõnnetuse teate vormi või pastapliiatsit. Mõningatel juhtudel on vaja olnud ka tõlkeabi.