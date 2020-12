Vene põhikool vahetab nime

Kooli põhimääruse ja nimemuutuse otsus ei tulnud Tapa volikogus kergelt. Vajalik poolthäälteenamus saadi küll kokku, kuid paljud saadikud jäid erapooletuks või olid sootuks vastu. Volikogu esimees Maksim Butšenkov põhjendas oma erapooletuks jäämist asjaoluga, et sellist keelekümblust, nagu toimub Tapa koolis, ei pea ta eriti õnnestunuks. “Mina olen seisnud venekeelse hariduse jätkumise eest Tapal, aga kui see pole võimalik, siis eelistaksin eestikeelset haridust keelekümblusele,” selgitas ta. “Minu hinnangul on selline keelekümblus, nagu praegu Tapa vene põhikoolis toimub, läbi kukkunud.”