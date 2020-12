Pätsi piparkoogitainas teenib moodi

Näitust “Piparkoogimaania” korraldava MTÜ Piparkoogimaania juhatuse liige Pelle Kalmo rääkis, et kui omal ajal alustati, kavandati näitus ühekordse projektina ning tainas saadi Hiiu Pagarist. Järgmise aasta lõpul selgus aga, et ülisuure huvi tõttu on vaja uuesti näitus teha.