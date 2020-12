Ilmselt peavad korrakaitsjad kirjeldatud liiklusõnnetuse põhjuseks libedat teed, mitte arutut kihutamist. Ida prefektuurist saadetud kirja lõppu on lisatud, et politsei palub kiiruse valimisel arvestada sellega, et teeolud on praegu väga muutlikud ja jäiteoht suur. Lisaks tuletavad korrakaitsjad meelde, et alates 1. detsembrist on talverehvide kasutamine kohustuslik ja nende mustrijääk peab olema vähemalt kolm millimeetrit.