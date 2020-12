Kaitsealadel liikumise piirangutega saavad nüüd kõik tutvuda

Kaitstavatel aladel viibimine on üldiselt lubatud, erandiks on loodusreservaadid. Need on alad, mis hoitakse inimtegevusest puutumatuna, ja seal viibimine on aasta läbi keelatud. Erandina on loodusreservaatides lubatud viibida vaid järelevalve ja päästetööde ning loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud põhjustel. Täieliku liikumiskeeluga alad on kaardirakenduses tähistatud punase värviga.