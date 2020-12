Rakvere kuusel ripuvad sel aastal ehetena 21 kassi ja koera fotod, peremeheta looma pildile lisaks on seal tulevase sõbra lühitutvustus.

Rakveres koduta loomade jõulupuu projekti eest vedada aitav Kristo Ambus, siit kandist pärit veterinaarmeditsiinitudeng, rääkis, et loomade ja fotode valik sündis koroonaaastal niimoodi, et varjupaik edastas valiku pilte loomadest, kes ootavad kodusoojust. “Varjupaiga lehel on rohkem pilte kodu otsivatest loomadest,” ütles Ambus.