Õpilasfirmad kutsuvad Põhjakeskusesse

Oma toodanguga on seekord väljas Väike-Maarja gümnaasiumi, Rakvere gümnaasiumi, reaalgümnaasiumi, ja eragümnaasiumi õpilased. Müügilettidelt võib leida looduskosmeetikat, käsitööna valminud ehteid, võtmehoidjaid, erinevaid maiustusi ja tervislikke kooke ning palju, palju muud. Praegusele ajale iseloomulikult ei puudu toodete seast ka näomaskid. Samas on aga võimalik osta ka laste lõbustamiseks omanäolist toodet, pinjatat – maiustusi täis mänguasja, mille traditsioon pärineb Mehhikost, kuid mille on valmistanud Lääne-Viru noored päris ise.

Ettevõtlusõpe ja õpilasfirmade programm kogub maakonnas populaarsust – käesoleval aastal on maakonnas registreeritud rekordiliselt 20 õpilasfirmat. Lääne-Viru Arenduskeskus toetab omalt poolt maakonna õpilasfirmasid nende tegutsemisaasta kestel sisuka koolitusprogrammiga. Arenduskeskuse noorte programmi juhi Anu Oja sõnul on praegune olukord on pannud loomulikult ka õpilasfirmad väga keerulisse seisu, sest ära on jäänud traditsioonilised laadad, mis aga ongi just õpilasfirmade peamiseks müügikanaliks. „Paljud õpilasfirmade noored on aga ka väga tublid sotsiaalmeedias turundajad ning kui Põhjakeskuses mõni põnev toode silma ja südamele jääb, siis on kindlasti võimalik noorte toodanguga ka veebis tutvuda ning tellimusi teha“.