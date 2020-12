Rakvere sai kingiks 10 000 maski

Škurinski lisas, et nad nõustuvad üleskutsega ning et suuremad nakatumisriskid on seotud tegevustega, mis eeldavad lähikontakti või viibimist pikema perioodi vältel siseruumis, on see siis sportimine, huvitegevus, õppetegevus, töötamine, koolitused, koosviibimised jne. „Loodame ,et meie maskid aitavad Rakveres seda meile kõigile rasket olukorda natukenegi leevendada,“ märkis KNM Eesti OÜ tegevjuht.

„Südamlik tänu KNM Eesti OÜ-le kaitsemaskide annetuse eest! Kujunenud olukord, kus kaitsemaski peab kandma ühistranspordis ja kauplust külastades jne, on pannud väiksemate sissetulekutega inimesi keerulisse olukorda, sest see on lisaväljaminek. Nagu me kõik teame, siis viiruse levik on praegu kasvuteel ning enda ja teiste tervist hoida on ülioluline. Siiras heameel, et saame majanduslikult raskemas olukorras olevaid inimesi tasuta maskidega toetada. Samuti on maskikasutuse vajadus raamatukogus, huvihariduses ja linna koduhooldustöötajatel, kuhu läheb päris suur ressurss - soovime osaliselt ka nende tegevust toetada ja tervist hoida,“ rääkis Triin Varek.