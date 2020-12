Virumaa Teataja soovis Kristi Ehrlichile head teed

Kristi on Virumaa Teatajas töötanud kolmteist ja pool aastat, neist viimased poolteist peatoimetaja kohusetäitjana. "See oli pikk ja väga tore aeg," ütles ta kollektiiviga pisarsilmi hüvasti jättes, "aga iga etapp saab kord otsa. Mind ootab uus väljakutse."

Postimees Grupi maakonnalehtede vastutav väljaandja Margus Mets lausus, et tema on väga kurb. "Minul küll hea meel ei ole, Kristi, et sa ära lähed," rääkis ta. "Aga ma mõistan sinu otsust. Ühegi üksuse juhil pole praeguses olukorras kerge, aga sa said väga hästi hakkama."