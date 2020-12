Elu kõige raskem ülesanne on muuta ennast

Sageli on inimesed, kes Velli nõustamisele tulevad, katkised nagu taustal olev hoone. Aga muutus paremuse poole on võimalik ka sellises olukorras. FOTO: Marianne Loorents

Kohtume Velli Ehasaluga (39) siis, kui ta on lõpetanud just leinanõustamise ja kaks tundi on aega perenõustamiseni. Ta saabub täpselt ning hoolimata reede õhtust ei paista mingit väsimuse märki. Ta ütleb, et viimase nelja aastaga on ta päriselt oma koha leidnud ja aru saanud, mida tahab teha. Ja mille vähendamise arvelt aega juurde võita.