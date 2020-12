Kolumn: verine viik

Sõda pole paraku malepartii. See nõudis armeenlastelt umbes sama palju ohvreid – üle kahe tuhande inimelu – kui koroonapandeemia, rääkimata ökokatastroofist.

Sada aastat varem kaotas Ungari Trianoni rahulepingu tagajärjel samuti kaks kolmandikku territooriumist, sealhulgas Transilvaania. Seda kummalisem on, et peaminister Viktor Orbán on Euroopa suurim Türgi ja Aserbaidžaani sõber.