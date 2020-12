Nädala kaja: kuidas leida üles teises iseenese peegelpilt?

Tegemist on Eesti Puuetega Inimeste Koja infokampaania “Terve elu eriolukorras” ühe osaga. Minu meelest on sõnum väga tabavalt esitatud. Praegused epideemiast tingitud elumuutused on tekitanud olukorra, millega puudega inimesed kogu aeg kokku puutuvad. Aga mitte ainult nemad. Kui keegi kurdab, et ei saa jõuluvaheajal soojale maale puhkusereisile sõita või isegi mitte pikale nädalavahetusele mõnda Eesti spaasse, siis see on tavaline olukord sellele, kes ei ole midagi sellist napi eelarve tõttu endale eales lubada saanud. Nüüd on kõik samas paadis.