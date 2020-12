Noblessneri sadamas näidatakse Käsmu ajalugu

Näituse kuraatori Eve Kase sõnul on äärmiselt keeruline esile tuua, mida näitusel näha võib. “Siin on 19 kunstniku ja 10 arhitekti tööd, igaühel neist oma nägu ja nägemus,” ütles Kask.

Kuraatori sõnul räägitakse Käsmust tihti merenduse ja kalanduse kontekstis. Seekord on üheks näituse fookuseks Venemaalt pärit eliit, kellele oli Käsmu meeldiv suvituspaik. “Kui Shipyardis (näitusesaal Noblessneri sadamas – toim.) lahtiste silmadega ringi käia, leiab iga installatsiooni ja teose tagant pika loo. Näitus on niivõrd suur, et iga inimene leiab sealt enda jaoks midagi,” rääkis Kask.