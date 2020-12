Advendipühapäevad toovad Vallimäele muusikaga valgusmängu

“Algne plaan on töö käigus pisut muutunud. Nimelt kui mõtlesime kohe esimeste helide kõlama hakates kogu valguse süüdata, siis nüüd juhtub see tasapisi tõusvas joones, nii et hoiame pinget kõik 35 minutit,” rääkis Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. “Valgusmängust kuuldes on minuga ühendust võtnud väga palju uudishimulikke ja huvilisi ka Rakverest kaugemalt ning on lubanud advendiajal seda kõike vaatama tulla. Teiste seas näiteks Kristjan Järvi ja Peeter Vähi.”