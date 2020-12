“Meie seltskond on suhteliselt noor, sest pillimängijaid tuleb muusikakoolist pidevalt peale. Noorim on väga tubli küm­neaastane trompetimängija, 13-aastased on juba päris mängu-inimesed. Aga on ka tudengeid, paar üle 60-aastast meest, nii et keskmine vanus tuleb mängijatel 25 kanti,” arutles Väike-Maarja Pasunakoori dirigent Vallo Taar.