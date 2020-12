Euroopas laiemalt tuntud Palms väärtustab kohalikku tööjõudu

Taasiseseisvunud Eesti algusaastatel loodud OÜ Palmse Mehaanikakoda on kasvanud Euroopas ja kogu maailmas tuntud metsamasinate tootjaks. Ettevõtet teatakse ka kui oma töötajatesse pa­nustajat. Ära jäänud ettevõtlusgala tõttu käidi Palmse Mehaanikakoda tunnustamas kohapeal – Võsuperes. Tänavusel Lääne-Virumaa ettevõtluskonkursil kuulutati aasta ettevõtteks OÜ Palmse Mehaanikakoda, mille on 1992. aastal loonud Aadu ja Anti Puusepp.

Anti Puusepp on tänase päevani ettevõtte tootearenduse osakonna pealik ning käib iga päev pühendunult tööl. “Nüüdseks on see juba mängu ilu, hobi,” nimetas ta.