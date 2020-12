Prognoosi järgi võib koroonapatsientide arvu kasv ohtu seada haiglate plaanilise ravi

Terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule ütles, et üleriigiliselt on paika pandud, kui palju COVID-19 patsiente peavad haiglad olema suutelised ravima. "Laupäeva hommiku seisuga oli patsiente 239 haiglaravil, see number kindlasti kasvab," sõnas Sule. "Ja kui haiglates patsientide arv kasvab, siis see tähendab iga haigla jaoks individuaalseid muudatusi, mis haigla peab paika panema. See avaldab ka mõju plaanilisele ravile."