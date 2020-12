Ida-Viru keskhaigla ootab appi vabatahtlikke

"Meie head kolleegid Ida-Viru keskhaiglast paluvad vabatahtlikke appi," teatas Põhja-Eesti regionaalhaigla sotsiaalmeedias. "Kandideerima on oodatud meditsiinilise väljaõppega inimesed, sealhulgas tudengid. Lisaks on oodatud kirja panema ka need tudengid, kes alles sel sügisel alustasid õppetööga," öeldi samas teates.