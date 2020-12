Rakvere Vanalinna Veski Selts toob jõuluvalgust linna

Seltsingu liikme Andres Jaadla sõnul on Vallimäe veski üle linna kõrguv sümbol ja praegusel pimedal ajal on ilus, kui linna tuleb pühadevalgust juurde. "Tunnen tõesti head meelt , et mitmete seltsingu inimeste pingutuste toel saab Vallimäe veski jõuluajal valgustatuks," sõnas ta. "Peame nähtavaks tegema ja valgustama neid klassikalisi väärtuseid, mis meil on," lisas Jaadla.