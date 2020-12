"On kurb tõdeda, et inimesed loodavad karistamatult toime panna kõige rängemat liiklusrikkumist, seades niiviisi ohtu nii enda kui ka teiste elu ja tuleviku," ütles Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu reidi tulemusi kommenteerides. "Kui teil on väikseimgi joobekahtlus või -tunnus, ärge riskige oma tulevikuga ning kasutage vajadusel ühistransporti või taksot," lisas ta.