Algab Tapa sõjaväelinnaku kunstikonkurss

Konkursi raames kulutatakse üle 150 000 euro, mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud konkurssidel Eestis kasutatud summadest kõige suurem.

Kunstiteose märksõnadeks on kunstiliselt kõrgetasemeline, nähtav, mõjus, mõistetav, tänapäevane, keskkonna kvaliteeti tõstev, sotsiaalselt käivitatav.

Kunstiteos või nende komplekt peab olema ruumiline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon või nende kombinatsioon, mis moodustab kunstilise terviku. See peab eristuma territooriumi üldisest keskkonnast, samas suhestuma kaitsevaldkonna temaatikaga. Teos võiks luua enda ümber sobiva ruumi, mis tekitaks ühtekuuluvustunnet ja positiivseid emotsioone, ning samas sobiks selle ümbrus vaba aja veetmiseks.

"Tapa sõjaväelinnak kui kaitseväe suurim väljaõppe- ja paiknemiskoht on pikalt oodanud võimalust kujundada igapäevast teenistuskeskkonda loovust soosivamaks. Tapa sõjaväelinnaku betoon ja asfalt on väljaõppe seisukohalt head, aga me oleme pikalt igatsenud võimalust kõige selle keskel nautida ka kunsti ja pakkuda enda ning liitlaste sõduritele paika, kus reflekteerida ja korraks astuda välja tavapärasest kivilinnast," rääkis 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Kunstikonkurss kuulutatakse välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 147 790 eurot ilma käibemaksuta. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suurus on 2750 eurot. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud ühele protsendile ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks. kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumus.

"Ideelahenduse eesmärgiks on kunstiliselt väljenda Eesti kaitseväele olulisi väärtusi – ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus, avatus – ning selle kaudu innustada ajateenijaid, tegevväelasi, liitlasi ja teisi linnakus tegutsevaid üksusi õppimis- ja tegutsemistahtele. Propagandistlikud lahendused antud kontekstis ei ole sobilikud," ütles RKIK kirde portfellijuht Külli Tulvik.

Tapa sõjaväelinnak on Eesti kaitseväe kõige suurem ja moodsam sõjaväelinnak, mis koosneb vanast ja uuest linnakust. Linnakus asub pea 300 hoonet ja rajatist (kasarmud, toitlustuskompleks, pääslahoone, õppehoone, staabihoone, meditsiinikeskus, sõdurikodu, lisaks hoidlad, garaažid, varjualused, remondihallid, estakaadid, NATO komplekteerimisala, platsid jm). Linnaku hooned on kaitseväe ehitistele kohaselt minimalistlikud, valdavalt 1-4-korruselised, materjalina on suures osas kasutatud betooni. Domineerivad värvitoonid on valge, hall ja pruun.