Teatri ette kerkis jõuluinstallatsioon

Evli Varik rääkis, et juba aastaid on teatris kombeks luua jõulumeeleolu ka teatrimajast väljaspool. "Lapsed tulevad majja lavastust "Sirli, Siim ja saladused" vaatama. Siin on uus ja värske kujundus. Majaesine installatsioon haakub sellega," sõnas peakunstnik.