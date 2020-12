Traagilises liiklusõnnetuses libedus rolli ei mänginud

Traagilist õnnetust juhuslikult pealt näinud mees ütles, et sõiduauto Škoda Fabia liikus paremkurvis ebaloomulikult otse, põrgates vastassuunavööndis kokku vastu tulnud suure paakautoga. Sõiduautol olid suverehvid. Päästetöötaja, kes sündmuskohale sõitis naelkummidega varustatud ametiautoga, rääkis, et talle tundus tee libe olevat.

Kuidas üldse libedus teedele tekib ja kas liiklusõnnetuses võis oma rolli mängida ka libe tee? Maanteeameti ida regiooni korrashoiu juhtivinsener Ivan Nikitin selgitas, et libeda tee tekkimisel on olulised neli komponenti: tee- ja õhutemperatuur, kastepunkt ja tuul. Kastepunkt on õhu temperatuuri väärtus, milleni jahtudes õhus sisalduv veeaur kondenseerub ehk tee läheb märjaks. Nikitini sõnul on libeduse tekke oht suur, kui veeaur kondenseerub ja teekatte temperatuur on miinustes.