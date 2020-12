Rakvere kassid ajasid Tapa kassikodu kitsikusse

Kass nimega Triibik on endale vabatahtlikult võtnud reklaaminäo ameti. Ta demonstreerib oma kassigraatsiat Tapa vana raamatukogu aknal, otse peatänava ääres vallamaja vastas, ja uurib mööduvaid inimesi. Ning nood omakorda imetlevad teda, sest Triibik on ilus loom, kes on oma võludest teadlik ja ei hoia neid vaka all.