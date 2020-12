Maakonna maletšempionaadi lõpuni on mõned partiid, aga meister selge

Tiitlivõistlusi juhib ja on endale sisuliselt meistrikulla kindlustanud Eino Vaher 11,5 punktiga. Järgnevad 10,5 punkti teeninud Kalev Pagar ning temast omakorda pool punkti vähem kogunud Tanel Kadai. Seejuures istub kogu kolmik järelejäänud partiides ruudulise laua taha: Pagar ja Kadai ristavad piigid omavahel, et selgitada hõbeda ja pronksi saatus, ning Vaheri vastaseks on kaks punkti kogunud Kristofer Poljakov. Kolmandas partiis kohtuvad praegu kaheksa punktiga neljandat kohta hoidev Edik Videvik ja temast ühe punktiga maha jääv Janek Parviste.