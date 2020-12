Distantsõppele kolimine: Rakvere koolides on olnud õhus võimalus, et klassiruumid jäävad tühjaks ja kodudest saavad klassid. FOTO: Margus Ansu

Lääne-Virumaal on eilse seisuga 90 koroonahaiget. Töökohakoldeid on kaks, kuid koroonateravik on hoopis haridusasutustes. Rakveres arutatakse olukorda igal nädalal, kaalumisel on olnud ka võimalus, et siinsed koolid lähevad kõik distantsõppele.