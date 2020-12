Baruto pani nublule õla alla: "No kes siis Eestis nublut ei teaks"

Värskes reklaamvideos kõrvuti Vladimir Putini, Donald Trumpi, Angela Merkeli ja müügimeheks kehastunud Mattias Naaniga iseennast mängiv Höövelson lausus, et teda on alati paelunud uued põnevad ettevõtmised. Seetõttu nõustus ta ka kodumaise staari toetuseks kaasa lööma.

"Erinevad, mitte väga palju aega nõudvad projektid mulle meeldivad. Konkreetse video peale kulus plaanist teostuseni neli-viis päeva. Minu puhul oli kõige keerulisem selle jaoks just aega leida," kõneles Kaido Höövelon. "Aga me sünnime korra ja elame korra ning ma olen seda tüüpi inimene, kes tahaks seetõttu elus kõike korra proovida. No kes siis Eestis nublut ei teaks. Ta on noor ambitsioonikas kodumaine artist. Kokkuvõttes väga tore ettevõtmine ja tublid noored tegijad. Video mulle väga meeldis."