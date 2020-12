Sõnaus ise on ununenud sõna, mis on kirjas Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus ja tähendab selle järgi koosolekut, arutelu, läbirääkimist; võlumist, nõidumist. Eks see uute sõnade tegemine ju paras nõidumine ole. Ja teha või välja mõtelda neid ju võib, aga kui palju neist igapäevakeelde jõuab, on iseasi. Esimese sõnausega leitud sõna, mis laialdaselt käibesse läks, on ilmselt “taristu”. Esmapilgul tundus see võõras, kunstlik ja üldse sobimatu, aga praegu ei kujuta ettegi, et peab välja ütlema keerulise võõrsõna “infra­struktuur”. Ka ministeeriumi nimetuses on “taristu” sees, nii et sõna on igati ametlikult ja avalikult käibel.