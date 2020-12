Ometi on see lahe – selles on mängu, lapsemeelsust ja trilli-tralli. Ajal, mil poes on kommivalik kirju-mirju ja oma taskuraha eest võib igasugu magusat osta, annab see usku, et maailmas on üllatusi, on imesid. Ehk õpetab see veidigi tänulikkust – nii loodab üks lapsevanem.