Vastukaja: jõuludest ja jõulukuusest

Räägin siinkohal lihtsas selges keeles jõuludest ja kristlusest ja jõulupuust – nii, nagu mina sellest aru saan, ja nii, nagu sellest võiks aru saada inimene, kes ei ole teoloogiat õppinud, ei ole tõsiusklik ega käi iga päev kirikus. Milline on minule ja paljudele meist jõulude tähendus? Võib olla tõesti tuleks palju arvamusi tekitanud sõna “kristlik” asendada sõnaga “traditsiooniline”. Just traditsioonid on need, mis jõuludega seonduvad. Traditsioonid, mida jõuludega seoses antakse edasi põlvest põlve ning kantakse edasi perest peresse. Jõulud on rahu, andestamise ja Jeesuse sünni pühad kristlikus maailmas. Kõikide jaoks. Neid igikestvaid väärtusi sümboliseerivad ka jõuludeks tuppa ja linnade keskväljakutele toodavad jõulukuused.