Tervisekriis kui valitsuse töövõimetuse mõõdupuu

Oli 18. novembri pärastlõuna, riigikogu kõnepulti tõusis Mart Helme, et sarjata sotsiaaldemokraatide eelnõu, mille eesmärgiks oli muuta haigushüvitise maksmise korda nii, et võimalikult palju inimesi jääks kergemate haigusnähtudega kohe koju ega läheks tööle. Ikka selleks, et pidurdada viiruse levikut.