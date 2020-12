Rakvere teatri dramaturg-lavastaja Urmas Lennuk rääkis, et häirivaks on muutunud sagenenud ilutulestikurakettide laskmine.

Ta meenutas, et käis esimese advendi õhtul jalutamas, ja kui koju jõudis, läks väljas just kui sõda lahti. Ilutulestik oli kuskil kesklinna kandis. “Ilus oli küll,” nentis Lennuk ja lisas, et ilutulestiku korraldajad pole ilmselt saanud aru esimese advendi mõttest. On see ju jõuluootuse, rahu ja headuse aeg.