Rõmeda küla leinab taga oma prügikonteinerit

Kadrina valda kuuluva Rõmeda küla 27 majapidamise segapakendeid kogunud konteiner jäi kadunuks ööl vastu 20. novembrit või siis eelmise päeva hilisõhtul. Sündmusest on teavitatud ka politseid, kes hindab selle juhtumi ilmselt kurioosumite sekka – millal ja kus veel on varastatud suur, 1,1-kuupmeetrine prügikast, mille teisaldamiseks on vaja vähemalt kahte meest?

Lugu peab kummaliseks ka konteineri omaniku, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon esindaja Siret Kivilo. “Aeg-ajalt juhtub, et konteinerite kallal vandaalitsetakse või sõidetakse need autoga puruks, kuid vargusi on toimunud küll haruharva,” rääkis ta. “Tegemist on plastmassist tüüpkonteineriga, millel erilised tunnusmärgid puuduvad, kui meie kleepsud välja arvata. Aga neid on lihtne eemaldada.”