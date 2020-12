Sõnatrikid ja kunstinipid: Uisk ja Püttsepp

Juhani Püttsepp: “Muhu saarelt Linnuse külast pärit kunstnik Riina Uisk (sündinud 1977. aastal) joonistas pildid Tartu matemaatikaõpetaja Hilja Kulli (sündinud 1924. aastal) sõnamängude saateks. Kui raamat “Sõnatrikid” 2018. aastal trükimasinast tuli, sai matemaatik Hiljast 94-aastaselt korraga rõõmus kirjandusdebütant. “Sõnad on elusad asjad. Kui sõnas muuta üksainus täht, on see juba justkui teine olend teise tähendusega,” kirjutas “Sõnatrikkidele” saateks keeleteadlane Marju Lepajõe. Sarnased on lood ka Riina Uisu piltidega – õrnad toonid, väikesed nüansid mõjutavad tänapäevast ruttajat ehk hoopis rohkem, kui ta ise tunnistada tahab.