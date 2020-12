Tapa inimestel on keeruline kodulinnast kuuske leida

Konsumist väljunud noor ema ütles õlgu kehitades, et ei tea, kas poe ees on kunagi jõulukuuski müüdud või mitte. Konsumis tegutsev lillemüüja aga polnud kunagi kaupluse ees kuuskedega askeldamist näinud.

Jõuluilujahtijaid ei päästnud ka igaks juhuks sõiduplaani võetud Grossi pood. Tapa turul aga toimis eile lõuna ajal vaid kalakiosk. Müüja Virve selgitas, et turg on avatud peamiselt laupäeviti, kuid seal pole enam aastaid jõulukuuski müüdud. “Inimesed küll küsivad,” teadis Virve öelda ja lisas, et tema toob oma jõulupuu riigimetsa majandamise keskuse (RMK) valdustest, kasutades selleks spetsiaalselt loodud nutitelefoni rakendust ehk äppi.