Kampaania käigus koristati Lääne-Virust 27 romu

"Tänavused tulemused jäid kampaania esimese aasta tasemele, kuid kolme aasta kokkuvõttena on kuue nädalaga tasuta ära viidud 936 romu," ütles keskkonnaminister Rain Epler ning lisas, et see on päris korralik saldo ning panus materjaliringlusse ja puhtamasse keskkonda. "Küll aga soovitan kindlasti enne sõiduki romuks kuulutamist kaaluda selle remontimist – nagu iga muu asja puhul," jätkas ta.