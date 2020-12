Sügis muutis tee põhjatuks

Kui ei usu, siis lugege läbi 1930. aasta 13. detsembri Virumaa Teatajas ilmunud uudis: “Tänavu sügisene muutlik ilmastik on sügavad jäljed jätnud igal sügisel halvaks muutuvale teeosale Muuga-Paasvere vahel. Kuni möödunud Rakvere jõululaadani püsis tähendatud tee võrdlemisi korralikuna. Siis aga läks just kõige suurema liikumise ajal ilm sulale ja läbisõitvad rasked laadakaupmeeste veoautod tegid siin põhjaliku töö. Klingepere metsast alates kuni Paasvere-Risti poeni on tee terves ulatuses niivõrt üles küntud, et ta kohati autodele läbipääsmatuks on muutunud.