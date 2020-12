Janne Sepp: iga ravim on mürk, kui seda kasutada valesti

Eesti esimene naisprofessor farmatseut Alma Tomingas oli pärit Rakverest ja tema auks on Tartus Toomemäel nimeline pink. Proviisor Janne Sepp on samuti pärit Rakverest ning on praegu Tartu ülikoolis farmaatsia doktoriõppes. FOTO: Margus Ansu

Et ravimite maailma inimestele lihtsas sõnastuses ehk maakeeles avada, kirjutasid Tartu ülikooli teadlased raamatu "Ravimitest maakeeles", mille üheks autoriks on ka Rakvere juurtega proviisor Janne Sepp, kes tõdeb, et müüte liigub ravimite valdkonnas palju ning imerohte on otsitud ja pakutud juba aegade algusest.