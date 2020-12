Firmas räägiti, et suurem nõudlus on tavaliste maskide järele. Seda tänu meedias kõlama jäänud arusaamale, et kaitsemask ei kaitse kandjat, vaid teisi. Et see tegelikult nii pole, seda tõestas umbes paar nädalat tagasi Tartu ülikoolis tehtud uuring, kus Liliinas valmistatud filterkangast näomaskid hinnati kaitseomadustelt võrdseks kirurgiliste maskidega. Need ei kaitse mitte ainult kandjat, vaid ka teisi.