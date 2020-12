Kodutare käsitöökeskuse perenaine Merike Freienthal rääkis, et käsitöö on tema pikaajaline hobi ning ta on juba ammu kaalunud võimalust käsitööga elatist teenida. “Olen kogu elu ettevõtja olnud, aga neli aastat tagasi läksin palgatööle ja ühel hetkel sain aru, et see pole minu jaoks,” kõneles ta.