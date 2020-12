Juhan Kunderi vaimususe auhinnale saab jätkuvalt kandidaate esitada

“Põhjus on selles, et kui teeksime seda nüüd, ei saaks inimesed üritusele kohale tulla ning maskiballi me korraldada ei tahaks. Teeme seda aprillis, mis on samuti seltsi jaoks oluline aeg, kuna aprillis 29 aastat tagasi tuli õpetajatel ja kultuuritöötajatel mõte Juhan Kunderi Selts luua,” rääkis seltsi juhatuse liige Maia Simkin.