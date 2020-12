Lääne-Virumaa: 106 haiget, ööpäevas lisandus 14 uut nakatunut

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et ööpäeva jooksul lisandus meie maakonda 14 uut haiget. "Lääne-Virumaal on 106 koroonahaiget," ütles Muusikus.

Töökohakoldeid on üks, kuid haigeid on nii mõnes teiseski ettevõttes.

Suur kolle on ühes maakonna pere- ja tuttavate ringis – koroonaviirus on diagnoositud lausa 24 inimesel. Muusikuse sõnutsi näitab see, et kui haige inimene satub perekonda või sõpruskonda, võivad haigestuda paljud.

Muusikus märkis, et nüüd, mil Ida-Virumaa on lukus, võib juhtuda, et lähima maakonnana võidakse pidutsema ja puhkama tulla Lääne-Virumaale.

"Hoolime jõulude ajal üksteisest, veedame aega pere seltsis ja looduses," soovitas Muusikus.

Rääkides kaubanduskeskustes kogunevatest noortest ja teismelistest, kes ei soovi maski kanda, ütles terviseameti inimene, et ta paneb väga vanematele südamele, et nad oma lastega vestleksid. "Ida-Virumaal jõudis haigus peredesse just noorte kaudu, seda ei märgatud enne, kui haigestusid vanemad ja vanavanemad," lausus Muusikus.

AS-i Rakvere Haigla juht Ain Suurkaev ütles, et Rakvere haiglas oli koroonahaige ravil eelmisel nädalal, praegu siinses haiglas COVID-19 patsiente pole. "Osakonnas töötuled põlevad, meeskond teeb oma igapäevast tööd," sõnas Suurkaev.

Kui saabub patsient, siis liigutatakse õeposti maja sees, et inimesed saaksid abi. "Toimetame nagu tavaliselt, inimesed on oodatud kirurgide ja günekoloogide vastuvõtule, toimuvad plaanilised operatsioonid."

Viimase 14 päeva haigestumus Eestis 100 000 inimese kohta on 424,91 ning esmaste positiivsete proovide osakaal tehtud testide koguarvust 7,9 protsenti.