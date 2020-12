Toidupank teeb kogumisaktsiooni ja otsib vabatahtlikke

Lääne-Virumaal on toidukogumispäevad viies toidukaupluses.

Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske rääkis, et vabatahtlikuks tulek on hea võimalus kaasa lüüa toidupanga töös.

Kommunikatsiooni- ja projektijuhi sõnul on vabatahtlike tervise kaitsmine toidupangale väga oluline. Ta selgitas, et kõik, kes soovivad tulla toidupanga vabatahtlikuks, peavad kandma maski ja kaitsekindaid ning olema füüsiliselt terved. Peäske lisas, et kõik vabatahtlikud saavad toidupangalt vajalikud kaitsevahendid.